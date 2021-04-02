Ошибки, которые допустил лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, озвучил в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» Виталий Кулик, политолог и директор Центра исследований проблем гражданского общества.

По мнению гостя программы, Петр Порошенко в своем политическом курсе сейчас приближается к состоянию, которое можно описать как гетто, а из него, что ни говори, не получится заставить показатели хоть как-то расти. «Все возможные маркеры, которые он хотел бы абсорбировать, он уже это сделал», - считает Кулик.

Эксперт предсказывает «Европейской солидарности» и ее лидеру в частности ту же роль, которую получила КПУ. Он напоминает, что в 2007 году коммунисты тяжелыми усилиями одержали 7%, после чего их активность пошла на спад, а политические силы совсем иссякли до банкротства.

Сигналы к аналогичному развитию событий Кулик уже видит в среде Порошенко. Прежде всего он говорит о беспорядке внутри «Европейской солидарности», о токсическом поведение самого Порошенко в сторону своего же окружения, об избежании дискуссий с его стороны, что доходит до блокировки. Что касается последнего, то эксперт имеет несколько замечаний. Во-первых, эту культуру бана принесли на политическую арену именно сторонники Порошенко. Во-вторых, речь идет не о троллинге в социальных сетях, а об обсуждениях другого масштаба. «Это отказ от предметной дискуссии с оппонентом, создание некоей "теплой ванны", как на "Прямом" канале», - комментирует политолог.

Кроме того, он отмечает полное неприятие со стороны Порошенко и его окружения какой-то альтернативы, другой точки зрения. В перспективе Кулик видит вырождение их политических сил и переход электората на позиции других проектов. «Вот это будущее Порошенко», - заключает он.

Напоминаем, Кулик заявил, что Зеленскому удалось сохранить свой базовый электорат .