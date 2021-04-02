Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения Национального плана сокращения выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины

Такое мнение высказал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер "НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Может возникнуть ситуация, когда уже через три года система будет иметь недостаточно тепловой генерации. Единственным способом покрыть наше потребление без отключения потребителей ‒ получение электроэнергии от соседей. Мы будем вынуждены получать часть энергии для покрытия спроса именно за счет импорта", ‒ сказал он.

По словам Зайченко, в Украине в последние годы не выполняется НПСВ. В случае продолжения этой тенденции тепловым генкомпаниям не удастся сохранить в эксплуатации порядка 12 ГВт необходимых мощностей на ТЭС для покрытия пиковых и полупиковых нагрузок с целью сбалансированной работы энергосистемы.

Аналогичное мнение также высказал член дирекции госкомпании "Центрэнерго" Сергей Колесников.

"Через два-три года будет уже сложно обеспечить легитимную работу 12 ГВт тепловых энергоблоков. Следующий отопительный зимний период этим составом оборудования, в разрезе экологии, мы еще пройдем. Однако через год-два сделать это будет уже затруднительно", − подчеркнул он.

Общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в рамках НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. При этом наиболее высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.