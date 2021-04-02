Временная следственная комиссия Верховной Рады по выяснению причин кризиса в энергетике обратилась в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) для проверки деклараций членов Тарифного комиссии НКРЭКП

Об этом сообщил председатель рабочей группы ВСК, народный депутат Валентин Наливайченко.

«Сейчас рабочая группа ВСК анализирует декларации членов комиссии и ее руководителя. Детальный отчет о происхождении задекларированного имущества будет готов в ближайшие дни. Параллельно инициировали проверку деклараций чиновников НКРЭКП в Национальном агентстве по противодействию и предотвращению коррупции», - сообщил Наливайченко на своей странице в Facebook.

В частности ВСК проверяет обстоятельства получения головой НКРЕКП дополнительно 1,8 млн гривен от частной компании «Металл-Инвест», которая ранее фигурировала в материалах антикоррупционных расследований следственной комиссии.

По словам нардепа, предварительный анализ показывает, что чиновники НКРЕКП оказались едва ли не самыми высокооплачиваемыми государственными служащими с зарплатой более 2 млн грн в год.

«Люди беднеют, а чиновники - и дальше обогащаются во власти. Ряд СМИ сообщили о двукратном росте заработных плат членов НКРЭКП. Даже есть информация, что глава комиссии господин Валерий Тарасюк вроде оказался самым высокооплачиваемым чиновником в стране», - добавил нардеп.

Напомним, 16 марта Окружной админсуд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения председателя НКРЭКП Тарасюка и еще 3 членов комиссии, чьи законные полномочия закончились еще в январе 2020 года.

В 2020 году на фоне коррупционного скандала вокруг семейного бизнеса Валерия Тарасюка, Назка уже проводило антикоррупционную проверку председателя комиссии.

В целом члены НКРЭКУ в 2020 году повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. На 2021 в бюджете комиссии планируется повышение зарплат еще на 50%.