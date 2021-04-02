Действующий состав НКРЭКУ оказался наименее профессиональным за последние как минимум 12 лет, что привело к многомиллиардным убыткам государственных компаний и частных инвесторов.
Об этом заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.
«Это худший состав регулятора НКРЭКУ за 12 лет, что я имею отношение к энергетике. Этот год у нас де-факто полная разбалансировка рынка, на рынке создан долг не только перед возобновляемой энергетикой, а также огромные долги и перед государственными компаниями, в частности несчастным «Энергоатомом». С рынка в неизвестном направлении или почти известному исчезли $1,5 млрд, просто обокрали ВИЭ и энергетику атомную также», - заявил Тынный в эфире телеканала «Україна24».
Нынешний состав НКРЭКУ Тынный считает преступным, который рано или поздно должен понести юридическую ответственность за свои действия.
«Этот состав регулятора считаем преступным. Инициировали несколько уголовных дел и даже рассчитываем сделать даже журналистскую премию относительно того, чтобы о коррупции в традиционной энергетике делали исследования», - добавил бизнесмен.
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Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен указом Президент в октябре 2019 года сроком на 3 месяца, однако до настоящего времени исполняет свои обязанности.
16 января 2021 года суд признал полномочия членов НКРЭКУ незаконными и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении руководителя НКРЭКУ и еще 3 членов, чьи полномочия давно истекли.
Кроме того вопрос нелегитимности НКРЕКП сейчас находится на рассмотрении в Конституционном суде Украины по обращению 50 депутатов от всех парламентских фракций и групп.