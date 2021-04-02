Чем отличается оперативно-розыскная деятельность от контрразведывательной? На этот вопрос в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» ответил бывший заместитель председателя СБУ и генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, а также объяснил, какие функции выполняет СБУ.

Ягун признается, что сам склоняется к системе, при которой оперативно-розыскная деятельность и Уголовно-процессуальный кодекс были бы полностью отделены от Службы безопасности Украины и ее задач. А базовыми и принципиальными для этого ведомства должны быть только Закон «О Службе безопасности Украины» и Закон «О контрразведывательной деятельности». К его большому сожалению, в украинском законодательстве это никак не прописано. «Хотя есть тенденция к ее направлению в этом русле», - добавляет он.

Несмотря на внешнее сходство, говорит генерал-майор, оперативно-розыскная и контрразведывательная деятельность имеют массу различий. Так, в обязательства оперативного сотрудника спецслужбы не входит осуществление контроля над уголовным процессом, не входит отчетность, не входит предотвращение распространения информации.

Чтобы объяснить еще одни тонкости и нюансы, Ягун прибегает к моделированию такой ситуации. Обнаружив шпиона, спецслужбы Украины вполне могут переманить его на свою сторону, то есть заняться перевербовкой. Уголовно-процессуальным кодексом же предполагается доведение этого лица до решения суда через все этапы процесса. В частности, сотрудник СБУ уже не может вывести шпиона из процесса, ведь законодательно он относится к другой отрасли.

В таком случае генерал-майор предлагает создать специальный орган общественного контроля. «В соответствии с Законом "О национальной безопасности Украины" должен быть создан этот знаменитый комитет, который контролировал бы деятельность не только СБУ, но и всех спецслужб в Украине», - считает он.

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