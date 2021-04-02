Партия «ЗА МАЙБУТНЄ» просит Президента и Центральную избирательную комиссию остановить беззаконие, которое происходит в 87-м округе

Об этом говорится в заявлении партии.

В частности, ночью окружная комиссия отменила результаты выборов на участке, где победил кандидат от партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Александр Шевченко, из-за исчезновения 100 бюллетеней.

«Депутатский «десант» не помог, и «Слуга народа» подключила СБУ! Вчера Служба безопасности под предлогом террористической угрозы вывела из избирательной комиссии наблюдателей, охранявших опломбированную комнату с бюллетенями.

Когда ОИК возобновила работу, оказалось, что пломба сломана, пакеты с бюллетенями лежат в другом положении! Преступление зафиксировали члены комиссии и наблюдатели и направили соответствующее заявление в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никоим образом на это не отреагировали.

А сегодня ночью член ОИК от «Слуги народа» указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и призвал пересчитать количество бюллетеней», – говорится в заявлении партии.

Как отметили в «ЗА МАЙБУТНЄ», после пересчета оказалось, что украли 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на всем участке.

Партия обратилась к президенту и ЦИК с просьбой вмешаться и остановить беззаконие, потому что до сих пор в истории Украины не было случаев, когда СБУ обеспечивала фальсификацию выборов.