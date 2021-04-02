Принятие экологических законопроєктів №4167 и №3091, зарегистрированные в парламенте, может привести к уничтожению целых отраслей промышленности и увеличению давления на бизнес со стороны чиновников. Об этом сообщается на странице Федерации работодателей в Facebook.



По заключению экспертов ФРУ, принятие законопроекта о промышленные выбросы (№4167) в текущей редакции создаст угрозу промышленному потенциалу страны и повлечет за собой прекращение деятельности предприятий и целых отраслей экономики.



В частности, они акцентировали внимание на следующих недостатках законопроекта, как: критическая недостаточность сроков перехода на наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ); механизм определения НДТМ не учитывает реального состояния украинской промышленности и предусматривает прямую имплементацию европейских норм; отсутствие какой-либо поддержки государства для внедрения НДТМ (фискальные стимулы, доступ к долгосрочному кредитованию и тому подобное).



«Безусловно, никто не отрицает необходимость бережного использования природных ресурсов и необходимости интеграционных процессов, но такой цели следует достигать через взвешенные и обдуманные шаги, а не путем уничтожения промышленности нашего государства», - отметили в ФРУ.



Кроме того, в ФРУ обратили внимание, что законопроектом об экологическом контроле (№3091) предлагается увеличить полномочия экоинспекторов, что может привести к массовым злоупотреблениям и повышению давления на бизнес.



«В частности, проект предусматривает потенциальную возможность проведения внеплановых проверок в выходные, нерабочие, праздничные дни и/или в ночное время – в случае, если предприятие осуществляет хозяйственную деятельность с нарушением правил внутреннего трудового распорядка. Но никакого порядка установления такого нарушения в проекте нет. Соответственно, инспекторы органов экологического контроля будут иметь полномочия самостоятельно делать такие выводы, что может привести к злоупотреблениям в сфере проверок», - отметили в ФРУ.



В ФРУ призвали доработать экологические законопроекты, несмотря на угрозы, которые они несут для производства и экономики.



Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроектам, которые должны быть учтены при доработке.



Об этом говорится в открытом письме, которое направили премьер-министру Денису Шмигалю представители украинской промышленности. Как сказано в письме, в случае принятия экологических законопроектов, большая часть украинских промышленных предприятий закроется, что обернется для Украины потерей более 200 тысяч рабочих мест и более $5 млрд поступлений в бюджет ежегодно.

