Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в программе Руслана Бизяева «Культ личности» прокомментировал переговоры лидеров России, Франции и Германии.

«Я считаю, что это плохо, безусловно. Я считаю, что это неприятно. Но я считаю, что никакой трагедии не произошло. Ничего по Украине не решили. Был комплекс огромный проблем, которые обсуждали. Причем Украина была, судя по заявлению, конечно, России, главной и широко обсуждалась. Судя по заявлениям Германии и Франции, она была третьей-четвертой в списке проблем после «Спутника», после Иранского соглашения, после в целом российско-европейских проблем. Да, плохо, что без нас говорят. Но без нас ничего решить не смогут, и мы не были ключевой темой этой встречи», - говорит эксперт.

По его мнению, переговоры Путина, Макрона и Меркель – это сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Это знак и символ Зеленскому, общий сигнал Зеленскому, что если ты не будешь прислушиваться к нам – к той же Германии и Франции – выставлять нас в дураках, а у нас выборы, у нас свои проблемы… То извини, мы будем тебя символично игнорировать, чем бить по твоему рейтингу и репутации прежде всего внутри Украины. Это не поражение, это не какой-то разгром дипломатический, но это уже символическая пощечина», - сказал Бортник.

Политолог отметил, что то же самое происходит с отсутствием разговора с президентом США Джо Байденом.

«Красноречивое символическое молчание. Отсутствие этого разговора – это символические сигналы, которые сегодня поступают Зеленскому в отношении того, что там считают по разным причинам, что Зеленский ведет себя не партнерски, недостаточно правильно для того, чтобы быть поддержанным извне символически для того, чтобы получить дополнительную легитимизацию своего управления в Украине», - резюмировал он.

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