Действия 28 народных избранников от «Слуги народа», приехавших в 87 округ вмешиваться в избирательный процесс, являются противозаконными. Об этом заявила доктор политических наук, профессор Инна Костыря на телеканале "Наш", передает "24 канал".

"28 народных избранников от «Слуги народа» поехали почему-то именно в этот округ, потому что очень хорошо для себя понимают, что Александр Шевченко побеждает. Это видно по предварительным подсчетам. Парламент собирается досрочно, а они едут на 87 округ, потому что хотят «продавить» победу своего кандидата", – заявила Инна Костыря.

Согласно закону о статусе народного депутата, такие действия не предусмотрены, поэтому избранники этого делать не могут. Кроме того, они не являются субъектами избирательного процесса, поэтому их вмешательство является противоправным.

«Я считаю, что вам нужно с Тищенко и всей командой покинуть этот округ и ОИК и дать возможность работать и членам Центральной избирательной комиссии», – обратилась Инна Костыря к представителям правящей партии.

Напомним, что в 87-м округе было украдено 100 бюллетеней из запломбированного помещения. Наутро, когда ОИК возобновила работу, оказалось, что сейф с бюллетенями заломлен, пакеты лежат в другом положении! Преступление зафиксировали члены комиссии и наблюдатели, соответствующее заявление было направлено в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никоим образом на это не отреагировали.

А сегодня ночью член ОИК от «Слуги народа» указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и требовал перечислить количество бюллетеней. Оказалось, что «исчезло» 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на этом участке. Таким образом у Александра Шевченко украли 180 голосов.