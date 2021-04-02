В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» бывший заместитель председателя СБУ и генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, при каких условиях в системе сдержек и противовесов удастся обойтись без проблем и конфликтов, а также отметил, что в этом случае нужно создать на самом деле действенную систему силовых структур.

Ягун рассказал, в каком случае можно было бы избежать конфликтных ситуаций внутри правоохранительных органов. Прежде всего он возлагает надежды на отстройку нескольких систем. Во-первых, Национальной полиции, сфера работы которой заключалась бы в решении проблем национального уровня и внутренних уголовных правонарушений. Во-вторых, муниципальной полиции, которая работала бы только в пределах муниципала и не касалась бы дел Национальной полиции.

Второе предложение генерал-майора заключается в отмене альтернативной подследственности в Криминальном процессуальном кодексе, иначе это может привести к посягательствам одной службы на сферу деятельной другой. Примером страны, которая очень четко обозначила пределы обязанностей, он считает Соединенные Штаты: там определенными преступлениями службы занимаются хоть и совместно, но не принимают на себя полномочия друг друга. В Украине контролировать неприкосновенность этих границ может, например, прокуратура.

«Если четко это будет разделено, то, я думаю, тогда можно будет говорить об отмене возможных тех последствий», - говорит Ягун. Тем не менее, пока в Украине службы забирают обязанности друг друга, споры будут продолжаться.

С четким распределением интересов силовых структур, по его мнению, может помочь СНБО, использовав свои потенциальные возможности. Неким аналогом в этом вопросе планировали сделать комитет разведки, но сам Ягун придерживается другого мнения: «Я бы все же назвал его комитет спецслужб, куда бы можно было привлечь не только наши разведки, но и СБУ, и спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии, Управление госохраны».

На ситуации положительно сказалось бы создание координационного центра, который собирался и занимался бы всеми государственными органами. Сферу его деятельности Ягун описывает как работу третейского судьи. Он напоминает, что создание такого комитета предусмотрено и законом Украины «О национальной безопасности Украины».

Напоминаем, Ягун объяснил, чем отличается оперативно-розыскная деятельность от контрразведывательной .