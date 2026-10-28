Графіки відключення світла в Черкасах 29 жовтня пов’язані з плановими роботами на електромережах.

Графіки відключення світла в Черкасах 29 жовтня передбачають тимчасові обмеження електропостачання на кількох вулицях у центральній частині міста.

Про це повідомляють Черкасиобленерго.

За оприлюдненими даними, роботи мають розпочатися о 09:00 та завершитися о 16:00. У цей період без електроенергії можуть залишитися мешканці будинків на вулицях Хрещатик, А. Терещенка, В. Стуса та бульварі Тараса Шевченка.

Які адреси потрапили до списку

Планові роботи охоплять такі будинки:

Вулиця Хрещатик: 24–30, 30/1, 31–38, 39–43, 45–48, 47/1, 48/1, 50, 52.

Вулиця А. Терещенка: 26, 28, 30, 31, 31/2, 32–43, 45, 47, 49, 49-Б.

Бульвар Тараса Шевченка: 31, 31/2, 33, 33/1, 35, 37, 37/2, 39, 41, 41/1, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57/1, 59, 69.

Вулиця В. Стуса: 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 57/1, 59.

Отже, найбільше адрес зазначено на Хрещатику та вулиці А. Терещенка. Також обмеження стосуватимуться окремих будинків на бульварі Тараса Шевченка й вулиці В. Стуса.

Коли відновлять електропостачання

За планом, роботи триватимуть сім годин — з 09:00 до 16:00 29 жовтня. Водночас фактичний час відновлення подачі електрики може залежати від перебігу робіт.

Графіки відключення світла в Черкасах 29 жовтня варто перевірити за конкретним номером будинку. Якщо ваша адреса є в переліку, краще заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої, а також спланувати справи, для яких потрібна електроенергія.

Перед запланованим знеструмленням стежте за повідомленнями місцевого оператора електромереж, оскільки час проведення робіт може змінитися.