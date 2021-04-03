Концентрация российских войск на границе - это в первую очередь реакция Кремля на то, что в Украине начали борьбу с пятой колонной

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Шустер live» лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий. По его словам, скорее всего, что полномасштабного наступления русских не будет, однако по правилам войны, Украина должна готовиться к худшему варианту, который может быть.

«Есть шаги, которые можно сделать прямо сегодня, уже завтра дадут результат. Примите решение по законопроекту о тероборону. Президент Зеленский обещал лично его вынести как президентский, но он маринуется сейчас в Верховной Раде. Решите вопрос государственных оборонных заказов », - отметил Белецкий.

По мнению лидера Нацкорпусу, самое важное - это сильная позиция самой Украины.

«Санкции это очень важно, международная поддержка чрезвычайно важна, но на самом деле важно насколько сильна в первую очередь сама страна. И кстати, международная поддержка сильной страны, на тысячу процентов будет больше, чем страны слабой. Поэтому надо делать сейчас шаги, которые повышают нашу собственную боеспособность», - сказал Андрей Билецкий.