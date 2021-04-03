На избирательном участке в Селе Манява Ивано-Франковской области, где проходили довыборы в Верховную Раду, за кандидата от партии "За майбутнє" Александра Шевченко участковая комиссия насчитала 150 голосов, а окружком – 105. Кандидат заявил о фальсификациях и призвал власть вмешаться.



Как пишет "Гордон", подсчет голосов на промежуточных выборах в Верховную Раду на Прикарпатье продолжается с нарушениями, об этом 3 апреля пишет в своем Facebook кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко. Он опубликовал видео, которое, по его словам, свидетельствует о фальсификациях на очередном участке, и призвал Офис генпрокурора, ЦИК и президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.



"Ночью голову Манявской УИК забрали медики "скорой". Власть не гнушается ничем, чтобы выиграть эти выборы. Вот вам доказательство. Предоставляю видео УИК №260025, где четко видно и задокументировано членами комиссии 150 голосов за Александра Шевченко. А уже следующее видео – прямой эфир из ОИК. Шевченко – 105. Где справедливость и правда? Генеральная прокуратура Украины, Центральная избирательная комиссия, Владимир Зеленский, повлияйте на свою партию. Не рискуйте жизнью людей! Ибо вы ведете себя позорно, и это видит не только Прикарпатье, а весь мир! Друзья, кто был членом УИК в своем городе или селе и имеет видео по подсчету голосов, присылайте сюда. Мы боремся! Правда победит!" – написал Шевченко.