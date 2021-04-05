Политтехнолог Сергей Гайдай в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому бороться с олигархами.

«Что такое олигарх в понимании украинской политической реальности? Олигарх – это человек, который самозбагачується за счет создания в стране монопольных схем, не рыночных. Вот захватывает целую отрасль. Второе – для этого он должен быть сращен с властью - либо быть сам политиком, либо иметь партию, фракцию, лоббистов в органах власти. Он должен коррумпировать судей, депутатов, силовиков... И он для этого еще должен иметь влияние на общественное сознание. В основном раньше олигархи использовали мощнейший инструмент - телевидение, телеканалы», - говорит эксперт.

По его мнению, Зеленскому надо не бороться с олигархами, а лишить их инструментов влияния на политику и общественное сознание.

«Зеленскому надо бороться не с олигархами, не они его враги. А лишать людей, которые себя назначили олигархами, этих инструментов. Зачистить любую возможность олигархов лоббировать теневым способом свои интересы через власть, только в официальный способ. Второе – лишить их средств массовой информации, используемые на выборах для создания тех самых лоббистов, которые приходят во власть. И лишить монополии – только рыночный способ. Превратив их просто в очень богатых людей, которыми гордится любая страна. Превратить в людей, которые создают прибавочную стоимость, новые идеи", - считает Гайдай.

Он также напомнил о лозунге Виктора Ющенко 2004 года»разделить власть и бизнес".

«Вот если он это сделает – у него резко все враги – олигархи перестанут быть врагами. Они просто превратятся в бизнес. И поставить им условие: государство вам максимально помогает, пока вы в бизнесе. Как только вы лезете в политику – государство начинает лупить вас по головам. Потому что-либо бизнес, либо политика», - резюмировал политтехнолог.

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