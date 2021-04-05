Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"В текущих условиях экомодернизация возможна исключительно при сотрудничестве государства и бизнеса. Дотации, льготные кредиты (возвратная помощь), направление поступлений от эко-налогов и штрафов на природоохранные мероприятия, освобождение от налогообложения – все эти инструменты позволили предприятиям из стран ЕС осуществить экологизацию без весомых экономических потерь», - отметила координатор комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА Ольга Бойко.

В частности, в ЕБА привели пример Польши, где средства от уплаты за пользование природными ресурсами, эконалоги, штрафы за загрязнение и доходы с продажи квот на выбросы СО2 направляются в специальные фонды и используются исключительно на финансирование природоохранных мероприятий на государственном и местном уровнях. В свою очередь предприятия имеют возможность получить частичное финансирование или льготные кредиты (возвратную помощь) для своих проектов по экомодернизации, а также привлечь финансовые средства ЕС.

А в Чехии с 2017 года предприятия, которые внедряют наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) освобождены от уплаты налога на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Ранее народный депутат Украины Сергей Шахов заявил, что проведение экомодернизации предприятий за 4 года, как это предусмотрено законопроектом о выбросах (№4167) невозможно. Ведь десятки лет до этого средства от эконалога направлялись не на внедрение экологических технологий в промышленности, а оседали в бюджетах всех уровней и карманах чиновников.

Между тем промышленники посчитали, что для экомодернизации нашим предприятиям необходимо 37 миллиардов евро. Они призвали правительство присоединиться к поиску источников инвестиций, ведь у украинской промышленности таких денег нет.