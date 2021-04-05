СНБО не имеет границ в политике. Так сказал Руслан Бортник, политолог и директор Украинского института анализа и менеджмента политики, в программе Руслана Бизяева «Культ личности» .

«То есть с политической точки зрения они могут принять что угодно, а вот с экономической - есть серьезные проблемы», - говорит гость программы о СНБО. По его мнению, возможности СНБО заканчиваются там, где начинается экономика.

Выражает Бортник свое мнение и относительно Алексея Данилова. «Политической - да, но не фигурой», - говорит он о секретаре СНБО. Так, Данилов скорее будет политическим инструментом, чем станет полноценной фигурой на этой арене. Политолог пророчит ему судьбу члена парламента, но отмечает, что о самостоятельности речь не идет.

«Он играет роль какого-нибудь огородного страшили сегодня», - рассказывает Бортник. Мол, Данилова выставили как на огороде, чтобы всех распугивать. Если оставить сравнения, то видим страх перед следующими заседаниями СНБО.

По мнению Бортника, последние заседания СНБО показали, кто имеет истинную власть - Аваков, Венедиктова и Разумков. «Они способны управлять большинством процессов в стране», - говорит он. Какие бы не были отношения между ними лично, на политической арене эта тройка образовала свой закрытый кабинет.

Напоминаем, Бортник рассказал об опасностях введения экономических санкций внутри СНБО .