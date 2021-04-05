Китай почувствовал в себе достаточно большой потенциал, который позволяет им сегодня заходить в те сферы, которые были традиционно за американцами. Такая смена ролей чревата конфликтами для мировой общественности. Об этом рассказал китаевед Дмитрий Ефремов в программе «Романенко беседы» на Youtube .

Ведущий задал вопрос китаеведу Дмитрию Ефремову, будет ли отражаться на Украине любая позиция, которую будет занимать Россия в конфликте между США и Китаем?

«Здесь существует несколько слоев проблемы, если мы говорим про Россию, то Китай действительно смотрит на нас по-прежнему через очки РФ. Формируя свою политику с Украиной, Китай в первую очередь думает не навредит ли это его отношениям с РФ. Поэтому Китай занимает во внешнеполитических отношениях по отношению к Украине мягкую, удаленную, безразличную позицию», - сказал китаевед.

Ефремов рассказал, что Китай не критикует жестко наших чиновников. Например, кейс с «Мотор Січчю» мягко сошел Украине с рук на данном этапе. Китай важен для нас как рынок сбыта нашей сельскохозяйственной продукции. Украина воспользовалась удачно лазейкой, которая возникла из-за торговых войн между США и Китаем.

«Мы можем констатировать, что торговая война - это первый предвестник того, как две сверхдержавы будут оспаривать мировое лидерство, будет ли происходить транзит и в каких формах. На сколько подход Байдена в этом вопросе отличается от подхода Трампа? Трамп и его команда пытались подорвать экономику Китая путем усложнения его торговых отношений и через разрыв цепочек производства, которые в глобализированной экономики были частично вынесены в Китай», - рассказал китаевед.

Ефремов сказал, что политика Трампа была направлена на то, чтобы исключить Китай из технологических цепочек, вмести с этим отключить Китай от доступа к рынкам и технологиям. Китайские действия были направлены на то, чтобы защитить себя от этого негативного воздействия. Поэтому Китай активизировал свои внешне политические отношения с Россией и Европой.

«Это не только защита себя, но и формирование институциональных основ, на которые дальше Китай сможет опереться, если поставит перед собой цель в формировании своей собственной мир-системы», - резюмировал китаевед.

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