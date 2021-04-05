Поставка электрической энергии из России и Беларуси по демпинговым ценам приводит к искусственному обвалу стоимости электроэнергии до уровня ниже себестоимости ее производства на украинских электростанциях.

Об этом говорится в аналитической справке Всеукраинской энергетической ассамблеи.

"Цена на РДН в последние дни марта снизилась (ее обвалили) до 1100 - 1200 грн/МВт·ч. Этой цены недостаточно для восстановления складов и осуществление ремонтов оборудования должным образом», - говорится в сообщении ВЕА.

Российский импорт, а также действия трейдеров-спекулянтов искусственно обваливают цену на РДН чем искривляются все остальные сегменты рынка.

Последние дни марта импорт приостановился, поскольку цена и так упала ниже себестоимости украинских производителей, однако на апрель доступ к межгосударственным сечениям для поставок с востока продан.

"Импорт электроэнергии караулит на востоке. Как только так сразу. Межгосударственный сечение Беларусь-Украина на апрель продано», - отметили в ассоциации.

В целом эксперты ВЕА оценивают, что власть стремится сохранить возможность для импорт российского тока с целью обеспечения заниженных цен для крупных энергоемких предприятий и их владельцев.

«По сумме всех действий и бездействия общий вектор рынка продолжает быть направленным на снижение цены для крупных потребителей и сохранения возможности импорта электроэнергии с Востока», - отметили в ассоциации.

Напомним, 18 марта Президент Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.