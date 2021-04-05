Политолог Алексей Толкачев в собственной программе «Толчок» рассказал о проблеме ненаказуемости людей высоких чинов.

«Когда я был одним из организаторов Оранжевой революции 2004 года, я свято верил, что бывший президент Леонид Кучма будет привлечен к ответственности. Попытки возбудить уголовные дела были замяты», - отметил Толкачев.

По словам политолога, Кучма вышел сухим из воды и даже, наоборот, по некоторым опросам общественного мнения украинцы начали считать Кучму одним из лучших президентов в истории Украины.

«Поэтому кто бы что не обещал на выборах – тщетны надежды на изменения в стране до тех пор, пока не заработает механизм контроля и ответственности. Действие этого механизма должно быть показательным, безоговорочным и однозначным», - подчеркнул ведущий.

По мнению Толкачева, украинцам надо создать символ ответственности. Заявить, что неприкосновенные отныне – «прикосновенные». Как отмечает ведущий – «рыба гниет с головы» и исправлять ситуацию необходимо в той же последовательности.

Популярные статьи сейчас

Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."

Зацелованный полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал "наказание" от своей девушки: "Так с ними и надо"

ЧП во время съемок "Мир наизнанку", Дмитрию Комарову пришлось нелегко: "К большому сожалению..."

Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."

Раздетая Alyona Alyona померялась прелестями с Надей Дорофеевой, фотосравнение: «Нормально сбросила вес»
Показать еще

Напомним, Politeka публиковала, что Амелин рассказал, сколько Украина теряет из-за демографической проблемы.

Ранее Politeka распространяла заявление Андрусива, что слабые страны становятся очень зависимыми от международной помощи, так как мы.