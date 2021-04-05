По поводу предложения Зеленского переместить все министерства Украины в отдельные регионы выразил свои мысли политтехнолог Сергей Гайдай в программе «Что дальше» на канале «Знай24»

Прежде чем комментировать предложение президента о перемещении министерств в регионы, Гайдай отмечает в определенной степени исповедание им культа карго. «То есть имитирует некоторые правильные действия, которые вроде как должны быть», - объясняет он.

А на вопрос, куда переместить министерства, политтехнолог выдвигает свое предложение: в отдельный город в отдельном поле где-то на Черкасчине, поскольку эта область находится в центре государства с географической точки зрения. В то же время там жили и действовали бы не только министерства, но и в принципе весь государственный аппарат. Тем не менее, принятие такого решения требует незаурядной политической воли.

Гайдай также положительно оценивает идею президента Украины переехать с Банковой и оставить кортежи. В пример он взял Ангелу Меркель, которая живет в квартире и ходит пешком. Эксперт отмечает, что это не единственные хорошие идеи, их больше и все они направлены на одно: перечеркнуть правила, которые установила старая власть.

Но нужно понимать, что система, отработанная годами, так просто не сдастся. Поэтому, считает Гайдай, Зеленскому покажут, что его идеи скорее фантазии, чем предложения, которые можно реализовать. «Искусство реформации в том-то и заключается, что у вас есть политическая воля воплощать даже самые смелые, парадоксальные и необычные, выходящие за рамки прежних правил, систем, идеи», - констатирует он.

Напоминаем, Гайдай объяснил, почему Зеленскому надо бороться не с олигархами, не они его враги.

Ранее Politeka сообщала о том, Зеленскому удалось сохранить свой базовый электорат.