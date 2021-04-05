Как известно, россияне не смотрят на ситуацию с позиций украинцев. Но и украинцы со своей стороны не знают, какие горизонты простираются с той стороны фронта.
Как выглядит война на Донбассе по ту сторону баррикад, рассказал в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» Руслан Бизяев, политический обозреватель, бизнесмен и блогер.
Гость программы называет автором концепции постсоветского пространства Владислава Суркова. Мол, концепцию он имел, но она потерпела фиаско, кстати, не только в отношении Украины, но и в отношении других государств - Казахстана, Грузии и Белоруссии.
«После того как Суркова убрали, появилась переходная концепция: давайте попробуем договориться», - рассказывает Бизяев.
С другой стороны, он касается вопроса старых элит, среди которых Владимир Путин выступает главой Политбюро. В этом контексте даже понятие «башни Кремля» возникло не случайно, на что обращает внимание политолог. Со своей стороны конфликт полностью дезавуировал миссию Козака.
Недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби..."
Магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты: "Пик шторма..."
«Холостячка» Мишина показала, как кайфует с Эллертом, в сети обзавидовались: «Дай Бог…»
Пышка Каменских и бородатый Потап удивили украинцев: как выглядела звездная пара 13 лет назад
Украинскую землю засыпает снегом посреди весны, кадры: спасатели предупреждают об опасности
По мнению Бизяева, война в Донбассе - это очень показательный для Украины момент. «Мы сможем стать успешной страной только тогда, когда научимся выходить из таких сложных ситуаций», - объясняет он. Если говорить об очередности задач государства, то первым должно быть возвращение территорий Донецкой и Луганской областей, а вторым - возвращение АР Крым. Он также отмечает, что второе без первого решить не удастся.
Напомним, Чорновил рассказал о партиях пророссийской направленности в Украине.
Ранее Politeka сообщал о том, что импорта электроэнергии из России с 2014 добивался лично Сурков