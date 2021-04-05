Как известно, россияне не смотрят на ситуацию с позиций украинцев. Но и украинцы со своей стороны не знают, какие горизонты простираются с той стороны фронта.

Как выглядит война на Донбассе по ту сторону баррикад, рассказал в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» Руслан Бизяев, политический обозреватель, бизнесмен и блогер.

Гость программы называет автором концепции постсоветского пространства Владислава Суркова. Мол, концепцию он имел, но она потерпела фиаско, кстати, не только в отношении Украины, но и в отношении других государств - Казахстана, Грузии и Белоруссии.

«После того как Суркова убрали, появилась переходная концепция: давайте попробуем договориться», - рассказывает Бизяев.

С другой стороны, он касается вопроса старых элит, среди которых Владимир Путин выступает главой Политбюро. В этом контексте даже понятие «башни Кремля» возникло не случайно, на что обращает внимание политолог. Со своей стороны конфликт полностью дезавуировал миссию Козака.

По мнению Бизяева, война в Донбассе - это очень показательный для Украины момент. «Мы сможем стать успешной страной только тогда, когда научимся выходить из таких сложных ситуаций», - объясняет он. Если говорить об очередности задач государства, то первым должно быть возвращение территорий Донецкой и Луганской областей, а вторым - возвращение АР Крым. Он также отмечает, что второе без первого решить не удастся.

Напомним, Чорновил рассказал о партиях пророссийской направленности в Украине.

Ранее Politeka сообщал о том, что импорта электроэнергии из России с 2014 добивался лично Сурков