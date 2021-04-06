В последнее время российские войска слишком активны в своих перемещениях, в частности, они стягиваются к границе. Политолог Михаил Чаплыга рассказал, к чему ведут эти перемещения, в программе «Чаплыга. Без вопросов».

Политолог считает, что буквальное «сожжение» Украины только на руку будет власти с олигархами, ведь так они уберегут свое состояние. Взамен весь удар придется на украинский народ. Чаплыга напоминает о словах Хомчака, что существует угроза потерять все государство.

Но, по мнению Чаплыги, речь идет скорее о позиционной войне. Ведь, пусть Украина и имеет более слабое войско, но даже Российской Федерации не хватит финансов держать власть в еще одной стране.

«Всякий сценарий на любом этапе может быть кинут, и будет брошен новый сценарий», - считает эксперт. Так, он предупреждает: если даже ты просчитал развитие событий на шаг вперед, кто-то мог взглянуть вперед на 100 таких шагов.

Оценивая ситуацию на международной арене, Чаплыга видит в Украине в определенной степени такую ​​нейтральную территорию, на которой другие мощные государства - Россия, Соединенные Штаты, Европа, Великобритания - только воплощают свои интересы и решают свои вопросы. Проигрывают от этого только сами украинцы.

Напоминаем, Снегирев опроверг заявления о сценарии полномасштабного нападения Путина на Киев.

Ранее Politeka сообщала, кто манипулирует переговорным процессом вокруг Донбасса.