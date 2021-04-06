Тему выбора Украины в сторону Европы обсудили в новой программе цикла «Десять разговоров с отцом» Евгений Рыбчинский, политик и журналист, и его отец, поэт, драматург и Герой Украины Юрий Рыбчинский.

«Большая российская орда не имеет ничего общего с Азией, с лучшими образцами азиатской культуры», - считает Юрий Рыбчинский и в этих словах можно услышать симпатию к последнему. Культура, которую в Российскую империю привнести такие правители, как Петр I и Екатерина II, шла из Европы, в частности из Франции, Италии и Великобритании. Можно даже вспомнить, что после Петра I доля славянской крови в жилах русских правителей все уменьшалась и уменьшалась.

Оценивая национальный состав населения, Рыбчинский отмечает значительное присутствие немцев и их влияния. Например, сейчас немцы составляют половину Саратовской области, до революции 16% населения Киева составляли немцы, а половина городков сельского типа в Запорожье были немецкими. «Немцы всегда были укоренены в культуру, в развитие», - заключает поэт.

Подхватывая эту тему, Евгений Рыбчинский добавляет еще сведения о том, каким языком пользовалась русская интеллигенция. Так, в период, когда жил и творил поэт Пушкин, популярным и очень распространенным среди интеллигенции был французский язык. С другой стороны, это утверждение не имеет никакого отношения к простому народу. «Как в Орде верили в хана - так эти верили в царя», - комментирует журналист. Так, о демократическом устройстве в Российской империи речь не идет, в этом плане западных веяний не было.

Герой Украины обращается к личности Петра I, которого в истории тоже не рассматривают однозначно. Так, он указывает на уникальность ситуации, в которую попал правитель. С одной стороны, он имел европейское обучение и европейский опыт, он добивался присутствия иностранцев в империи. С другой стороны, пришлось буквально стричь бороды и растворять окно в Европу. «Российская империя – это корабль. Он все сделал, чтобы он плыл именно в этом направлении», - рассказывает Рыбчинский.

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Ранее Politeka сообщала о том, Юрий Рыбчинский рассказал о европейском выборе Киевской Руси.