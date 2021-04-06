Украинскую судебную систему давно уже не ругает только ленивый. Но действительно ли она настолько прогнившая и порочная, как принято считать?
Положение дел в программе «Диалоги с Макаренко» комментирует кандидат экономических наук, судебный эксперт, арбитражный управляющий Владимир Иванков.
«Нельзя всех в судебной системе стричь под одну гребёнку. Есть честные и адекватные судьи, есть честные и адекватные прокуроры. К большому сожалению, главная проблема нашего общества – правовой нигилизм. Наш народ не хочет учиться», - считает Иванков.
Он напомнил, что за последнее время было внесено много изменений и в Криминальный кодекс, и в процессуальное законодательство. Но прокуроры и следователи по большей части не хотят правильно читать законы и применять их в своей работе.
«Да, есть адекватные судьи и прокуроры – а есть и полные неадекваты. Примеров этого масса. Сейчас заявлена судебная реформа, но я чрезвычайно скептически отношусь к идее «суда в смартфоне». Ведь какие данные ты заложишь в машину, такое решение она и вынесет. В фискальной службе была такая же ситуация с пороговым НДС: от того, какой порог ты туда заложил, зависело, попало предприятие в этот диапазон, или нет», - отмечает гость программы.
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