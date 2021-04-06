Проект закона №3091 "О государственном экологическом контроле" имеет ряд негативных положений, которые будут способствовать усилению давления на бизнес, росту коррупционных рисков и уменьшению возможностей для защиты предприятиями своих законных интересов.



Поэтому он нуждается в существенной доработке.



Об этом говорится в открытом письме Фередации работодателей Украины к президенту Владимиру Зеленскому, министру экономики Игорю Петрашко, премьеру Денису Шмагалю, председателю ВР Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций и объединений.



"Положения проекта значительно упрощают процедуру проведения проверок при одновременном сужении прав субъектов хозяйствования, и нивелировании действующих предохранителей, которые направлены на защиту от вероятных злоупотреблений своими полномочиями контролирующими органами», - поясняют в ФРУ.



В частности, значительно расширен перечень оснований для проведения внеплановых проверок, а также предусмотрена возможность проведения таких проверок в выходные, праздничные, нерабочие дни и/или в нерабочее время. К тому же, установлена возможность проведения контрольных мероприятий без участия руководителя или ответственного лица, отмечается в письме.



Кроме того, отмечают в ФРУ, экоинспекции предоставляется право налагать штрафы на предприятия без применения судебного порядка в размере от 30 тысяч гривен до 5,4 млн грн. При этом самый высокий штраф применяется в случае недопущения органа экологического контроля для проверки.



Также положения законопроекта предусматривают возможность привлечения органов местного самоуправления к контрольным мероприятиям в качестве наблюдателей.



"Это может способствовать возникновению потенциального конфликта интересов между представителями местной власти и соответствующими субъектами, подлежащими экологическому контролю. Привлечение таких представителей является нецелесообразным-учитывая их возможную субъектную предвзятость в отношении отдельных предприятий", - отмечают в ФРУ.



Именно поэтому, по мнению ФРУ, проект требует существенной доработки с учетом предложений и замечаний бизнеса, чтобы не допустить создания органа с неограниченными полномочиями и высокими коррупционными рисками.



Ранее против принятия проекта №3091 в текущей редакции выступила Европейская бизнес ассоциация. По ее убеждению, Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды. Пока же единственная цель инспекции-это проверка и санкционирование предприятий, что влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски, указали в Ассоциации.



В свою очередь бывший врио главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил, что в законопроекте об экоинспекции должны быть предусмотрены предохранители, чтобы чиновники не злоупотребляли своими полномочиями. «Необходимо избежать ситуаций, когда приходит коррумпированный инспектор, у которого задача не провести честную или законную проверку, а требовать взятку», - пояснил он.