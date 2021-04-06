Инициатива властей о введении накопительного уровня пенсионной системы – это создание нового МММ в стране, в результате чего граждане потеряют свои пенсионные сбережения.



Об этом заявила народный депутат Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».



"Они внесли в ВР и проталкивают закон о частных пенсионных фондах. Законом предусмотрено, что и работодатель, и человек будет платить взносы в частный пенсионный фонд. В этом законе нет ни гарантии сохранности этих денег, ни ответственности владельца пенсионного фонда, ни ограничения – в какие рискованные или неризиковані операции могут вкладываться эти средства пенсионного фонда. Нет никакой государственной гарантии на сохранность этих денег", - рассказала Юлия Тимошенко.



Она подчеркнула: в случае введения такой системы, когда отсутствуют государственные гарантии по сохранности пенсионных накоплений, люди рискуют потерять свои сбережения.



"Закон, который открывает новое МММ или кредитный союз, или как угодно назовите, где будут налоги платиться в частные пенсионные фонды, причем не во все, а лишь в те, которые там под столом выберут, кто будет уполномочен получить лицензию. А когда человек уйдет на пенсию, то он не найдет ни Пенсионного фонда, ни его владельца, ни своих средств, ни какой - то ответственности государства», - пояснила Тимошенко.



Лидер "Батькивщины" считает, что инициатива власти ввести второй уровень пенсионной системы является попыткой инвентаризировать все финансовые потоки и приватизировать их.



Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные властями варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.



В то же время народный депутат Украины Муса Магомедов подчеркнул: введение второго уровня пенсионной реформы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.