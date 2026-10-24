Графік відключення світла в Запоріжжі на 25 жовтня передбачає планове знеструмлення через ремонт електрообладнання.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 25 жовтня охоплює низку вулиць, де електроенергії не буде з 08:00 до 20:00.



Про це повідомляє Запоріжжяобленерго.

Роботи заплановані на неділю, 25 жовтня 2026 року. Мешканцям зазначених будинків варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, а також подбати про запас води, якщо її подача залежить від електрики.

Які вулиці залишаться без світла

За оприлюдненим переліком, плановий ремонт торкнеться таких адрес:

вул. Автозаводська: будинки 1, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44;

вул. Академіка Амосова: 48, 75, 79, 83, 107/109, 111;

вул. Благовіщенська: 2, 4, 6–20, 27–31, 31в, 31г;

вул. Водограйна: 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, а також окремі під'їзди будинків;

вул. Володимира Українця: 1–6, 9, 10, 12, 12а, 12в, 13, 13а, 13б, 14а, 15, 15а, 15б, 16а, 17–21, 27;

вул. Героїв Національної гвардії України: 2, 6, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 31, 37, 39, 41, 41а, 43, 47, 49.

Також ремонтні роботи заплановані за адресами:

вул. Глісерна: 4;

вул. Домаха: 3ж;

вул. Запорізька: 6;

вул. Нагнибіди: 15;

вул. Перша Ливарна: 2, 4, 6, 8;

вул. Покровська: 3–7, 9, 9б, 10, 11, 12–14, 14;

вул. Поштова: 21, 71, 117, 119;

вул. Святого Миколая: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 54, 61, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71б, 73;

вул. Троїцька: 10;

вул. Українська: 2ж, 4а, 6, 6а;

вул. Фортечна: 2в;

вул. Шкільна: 17а, 30, 32, 34, 36, 52, 56;

пл. Привокзальна: 17;

просп. Соборний: 29, 49, 53.



Що варто врахувати

Графік відключення світла в Запоріжжі на 25 жовтня стосується планових робіт, а заявлений час знеструмлення — 08:00–20:00. У деяких багатоповерхівках обмеження можуть охоплювати лише окремі під'їзди або квартири, тому перед ремонтом варто звірити свою адресу з повним переліком оператора електромереж.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 25 жовтня може уточнюватися залежно від перебігу робіт. Якщо електропостачання не відновили у зазначений час, перевірте оновлення на офіційних ресурсах постачальника.