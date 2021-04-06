Источник в Верховном суде сообщает, что дело Януковича о государственной измене, находящееся в Верховном суде, на особом контроле Банковой
Об этом, как пишут "Вести", говорится в Telegram-канале "Легитимный".

Исходя из резонансности дела изначально в Верховном суде его собирались рассматривать Большой палатой судей. А это заняло бы достаточно много времени.

Однако из Офиса президента пришло негласное распоряжение рассматривать его по ускоренной процедуре лишь тремя судьями. Президент поставил условие рассмотреть дело в течение месяца и подтвердить приговор двух нижестоящих инстанций: Оболонского районного и Киевского апелляционного судов.

Еще одно жесткое условие от президента Зеленского – не допустить допроса Януковича в судебном процессе в режиме видеосвязи. В Офисе рассчитывают, что "кейс Януковича" на фоне решений СНБО станет поводом для поднятия рейтинга В. Зеленского, прежде всего у правого электората, за который он борется с Порошенко.

Однако пока не ясна позиция по этому поводу самого Верховного суда. Там понимают, что дело резонансное и, если рассмотреть его с нарушениями, это откроет перспективы для Януковича в ЕСПЧ.

Известно, что ранее английские адвокаты президента Януковича неоднократно выигрывали процессы в других Европейских судах о снятии санкции ЕС с экс-президента. И нынешняя ситуация – не исключение. Поэтому тройка судей может попытаться переложить ответственность с себя на Большую палату, подстраховавшись коллективным решением.

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