Украинский активист, журналист, политик, ветеран Игорь Луценко в программе Виктора Тарана «Таран VLOG» прокомментировал акцию под Офисом президента, которую устроили сторонники активиста Сергея Стерненко.

«Мне кажется, что ничего особенного под Офисом президента не произошло. Была достаточно, я считаю, по европейским меркам мирная акция. Это в принципе то, как работает демократия. Там, где такие акции проходят, демократия, а вот в режимах типа тоталитарных или авторитарных все спокойно», - говорит активист.

По его мнению, власть пытается отвлечь внимание общества от более важных вещей.

«Возможно, не стоило трезубец зарисовывать... Честно говоря, мне это все совершенно неинтересно на фоне того, что происходит непосредственно с Антоненко, непосредственно со Стерненко... Когда нет суда, когда делаются такие огромные грехи, то, что молодежь где-то немножечко не так что-то нарисовала... Это, я считаю, просто мелочи и попытки отвлечь нас от главного – от того, что сидят не те», - резюмировал Луценко.

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