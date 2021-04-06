5 квітня Київська міська державна адміністрація звільнила з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентина Осипова. Він залишався на посаді навіть попри відкрите кримінальне провадження, згідно з яким Осипову інкримінують розкрадання 8 млн грн державних коштів, призначених на ремонт доріг.

Про це повідомили на офіційному сайті "Національного Корпусу".

У зв'язку з існуючими кримінальними справами Осипов неодноразово ставав об'єктом акцій протесту, ініційованих в більшості випадків Національним Корпусом.

"Осипова призначили на посаду у лютому 2020 року. А звільнили вчора. Після того, як на цю справу звернув увагу Нацкорпус.Якщо влада не бачить у себе під носом корупціонерів, то ми допоможемо їх побачити. Сьогодні модно говорити, що війна з корупцією – це другий фронт в нашій країні. Отже, ми будемо воювати на обох", - написав лідер НацкорпусуАндрій Білецький у своєму telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, Валентин Осипов працював заступником директора КП "Київавтодор", а з 5 лютого 2020 року обіймав посаду очільника Департаменту транспортної інфраструктури.