Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призывает Верховную Раду безотлагательно принять законопроект №5208-1 о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси и обязательную интеграцию в энергосистемы ЕС до 2023 года

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

«Бизнес-сообщество Европейской Бизнес Ассоциации выражает поддержку законопроекту № 5208-1 как такового, что будет способствовать энергетической независимости Украины. Надеемся, законопроект будет поддержан на этой неделе парламентариями », - говорится в заявлении ассоциации.

Этот законопроект вводит ограничения по доступу к пропускной способности межгосударственных сечений для коммерческого импорт электроэнергии из Белоруссии и России и вводит условия для интеграции украинской энергосистемы с системой ENTSO-E.

В Европейской бизнес-ассоциации отметили важность введения ограничений на коммерческие перетоки не только напрямую из России, а также из Беларуси, по которой российская электроэнергии поступает в Украину транзитом.

Напомним, накануне призвала депутатов поддержать законопроект №5208-1 о запрете импорта тока из Беларуси и России также Международная торговая палата (ICC Ukraine).

Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.