Наблюдательный совет «Укрзализныци» регулярно меняет руководителей компании, обвиняя их в упадке, хотя именно после прихода этого состава совета ситуация в УЗ значительно ухудшилась

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

«Операционный упадок «Укрзализныци» начался и приобрел большую скорости с 2017 года. Нынешний наблюдательный совет работает с 2018 года ... Очень странной ситуация выглядит, что при этом Наблюдательном совете уже четыре руководителя правления (УЗ - ред.) были плохими, и только Наблюдательный совет был хорошим. В то время как «Укрзализныця» действительно последние несколько лет в упадке», - сказал Гусак.

Он также отметил необходимость скорейшего проведения реформы «Укрзализныци», по которой в наблюдательный совет возникли разногласия с руководством УЗ. И напомнил, что реформа должна быть проведена до конца текущего года, согласно обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Целью реформы« Укрзализныци »является создание конкурентной среды и выделение пассажирских перевозок в отдельный сегмент, который имеет или непосредственно дотироваться государством, либо убытки там должны покрываться за счет каких-то других механизмов, но не за счет инфраструктуры и грузовых перевозок. И необходимость этой реформы под сомнение не ставится », - отметил Гусак.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовали наблюдательный совет "Укрзализныци". И.о. председателя правления назначен Ивана Юрика, который уже занимал эту должность. Он стал пятым руководителем УЗ за последние два года.

Ранее народный депутат, член ВСК ВР по Укрзализныци Константин Бондарев заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают по 300 000 гривен зарплаты ежемесячно, но при этом годами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформ для компании. Поэтому необходимо расформировать Наблюдательный совет в этом составе, и сформировать новую, в какую выбрать профессионалов железнодорожного дела.