Предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет миллиардов на проведение екомодернизации

Об этом заявил представитель федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич на заседании Комитета экологии и развития зеленой экономики ФРУ.

«Законопроект 4167 чрезвычайно угрожающий для бизнеса в Украине, собственно для промышленных производителей, поскольку он предусматривает в случае неполучения интегрированного разрешения на выбросы прекращении деятельности соответствующего предприятия», - сказал Лукасевич.

Он подчеркнул: предприятия не способны провести екомодернизацию за 3-4 года, как предусматривается законопроектом, поскольку не имеют необходимых для этого значительных средств.

«Этот законопроект предусматривает быстрый, просто кардинальный переход на европейские экологические нормы в течение очень короткого периода времени ... Внести через 3-4 года миллиардные инвестиции валютные - это просто невозможно будет сделать», - пояснил Лукасевич.

По его мнению, при подготовке законопроекта о промышленных выбросах должен вестись постоянный диалог с бизнесом, а банальное копирование европейских норм без учета отечественных реалий приведет лишь к уничтожению промышленных предприятий.

«Нужно понимать, что так называемые лучшие доступные технологии, методы управления, а также справочные материалы к ним в Европейском Союзе формируются при участии всего сообщества, в том числе представителей промышленности, а не самостоятельно устанавливаются государством или просто имплементируются европейские нормы. Это одно из ключевых положений. И один из найосновоположниших факторов, позволяет установить эти так называемые Бреф на том уровне, который будет отвечать практической возможности и экономической целесообразности внедрения наилучших доступных технологий », - отметил Лукасевич.

Он также поблагодарил Комитета экологии и развития зеленой экономики и ФРУ за активную позицию и широкое освещение угрозы, которую несет принятие этого законопроекта в текущей редакции.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения екомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.