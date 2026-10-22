Графіки відключення світла в Запоріжжі 23 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення будинків через планові й термінові ремонтні роботи.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 23 жовтня охоплять низку вулиць у різних районах міста, а тривалість обмежень залежатиме від адреси.

Повідомляє «Запоріжжяобленерго».

Де не буде електроенергії 23 жовтня

За інформацією про ремонтні роботи, частина споживачів залишиться без електрики з 08:00 до 20:00 через терміновий ремонт електрообладнання. Відключення торкнуться таких адрес:

Вулиця Автозаводська: будинки 4–44, 4, 6а, 8б, 28а, 32а, 36а, 11А та інші.

Вулиця Володимира Українця: будинки 1–21, 27, 1б, 4а, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 9, 14а, 15а.

Вулиця Героїв Національної гвардії України: будинки 2–49, зокрема 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 37, 39, 41, 41а, 43, 47, 49.

Вулиця Святого Миколая: будинки 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 54, 61, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 71б, 73.

Також роботи заплановані на вулицях Академіка Амосова, Благовіщенській, Водограйній, Глісерній, Домаха, Запорізькій, Нагнибіди, Першій Ливарній, Покровській, Поштовій, Троїцькій, Українській, Фортечній і Шкільній. Обмеження торкнуться окремих будинків на проспекті Соборному та площі Привокзальній.

Планові відключення з 09:00 до 17:00

У цей проміжок електрообладнання ремонтуватимуть за іншою групою адрес. До переліку входять:

Бульвари: Бельфорський, 12, 13; Марії Примаченко, 3; Центральний, 4.

Вулиця Аптечна: будинки 1–29, 2–26, 30а, 32–44, 33–47.

Вулиця Господарча: будинки 1–19, 2–20.

Вулиця Звільнена: будинки 60–140, а також 91–95, 97–119, 121, 123, 123а, 123б.

Вулиця Культурна: будинки 1–17, 2–14, 72–89, 91, 93–113.

Вулиця Марка Безручка: будинки 16–89, а також № 124.

Вулиця Степова: будинки 1–13, 43–63, 67–81, 70–118 та інші зазначені в переліку.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 23 жовтня також передбачають ремонтні роботи на вулицях Ізмаїльській, Космічній, Лазаретній, Ливарній, Літаковій, Міжнародній, Нагірній, Патріотичній, Поштовій, Промисловій, Реконструктивній, Руставі, Слов'янській, Снайперській, Таврійській, Тополіні, Фізкультурній, Цитрусовій, Шевченка, Якова Новицького та Ясельній. Також до списку входять окремі будинки на проспектах Моторобудівників і Соборному та в Тавричному провулку.

Де триватимуть роботи до 16:00

Ще одна група споживачів зіткнеться з обмеженнями з 09:00 до 16:00. Плановий ремонт охопить:

Вулиця Верхня: будинки 12–22, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25В.

Вулиця Променева: будинки 2–6, 8, 9, 10А, 10–18, 1–5.

Вулиця Скельна: будинки 25А, 26, 26А, 26Б, 27, 38, 44.

Мешканцям варто перевірити свою адресу за повним переліком, адже обмеження можуть стосуватися лише окремих під'їздів або квартир у багатоповерхівках. Час завершення робіт зазначений у графіку, однак фактичне відновлення електропостачання залежить від перебігу ремонту.