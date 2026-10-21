Грошова допомога в Одеській області за програмою «Пакунок школяра» становить 5000 гривень на дитину, яка йде до першого класу.

Грошова допомога в Одеській області, як і в інших регіонах України, призначена для придбання речей, необхідних для навчання.

Програму адмініструє Пенсійний фонд України. Подати заяву може один із батьків або законний представник першокласника, якого зарахували до закладу освіти на новий навчальний рік.

Хто має право на виплату

Допомогу призначають на кожного учня першого класу один раз. Дитина має постійно проживати в Україні та навчатися в закладі освіти, який забезпечує здобуття початкової освіти.

Водночас передбачені обмеження. Виплату не надають, якщо першокласник виїхав на постійне проживання за кордон або перебуває на окремих тимчасово окупованих територіях, визначених відповідним державним переліком.

На що можна витратити 5000 гривень

Кошти надають у безготівковій формі. Їх дозволено використовувати лише для придбання товарів, необхідних школяреві:

канцелярського приладдя;

книжок;

дитячого одягу;

взуття.

Купувати ці речі можна в торговельних закладах і в підприємців, які відповідають установленим правилам програми. Використати виплату на довільні покупки не можна.





Як оформити «Пакунок школяра»

Заяву можна подати онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Для оформлення потрібно надати відомості про отримувача та дитину, а також номер спеціального рахунку для зарахування коштів.

Грошова допомога в Одеській області оформлюється за тими самими загальнодержавними правилами, що й в інших регіонах. Прийом заяв на програму у 2026 році триває до 1 листопада 2026 року.

Батькам, які ще не скористалися цією можливістю, варто перевірити, чи відповідають вони умовам програми, та подати документи до завершення встановленого строку.