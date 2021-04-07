Задержка с принятием закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси уже обошлась энергетической системе Украины в миллиард гривен.
Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.
"Импортировано 604 млн кВт электроэнергии из России и Белоруссии. Практически на миллиард гривен. Представьте себе-сколько денег потеряла отечественная энергетика. Эти деньги пошли непосредственно в Россию и Беларусь. И ситуация почему сегодня такая тяжелая? Потому что такое впечатление, что кто блокирует принятие закона, который предоставит возможность НКРЕКП запрещать импорт российской и белорусской электроэнергии», - заявила нардеп в эфире телеканала «Україна24».
Она подчеркнула, что комитет одобрил этот законопроект, однако несмотря на поддержку большинством членов комитета, проект закона не был вынесен на рассмотрение в сессионный зал.
«Я считаю, что все же необходимо обратиться к спикеру ВР и мы уже писали такие письма и депутаты ставили свою подпись под теми письмами», - отметила Гриб.
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Она добавила, что группа народных депутатов также обратились в СНБО для безотлагательного рассмотрения проблемы импорта.
Напомним, накануне Международная торговая палата (ICC Ukraine) и Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призвали депутатов безотлагательно принять закон о запрете импорта тока из России и Беларуси.
Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.
18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.
Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.