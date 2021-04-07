В программе «Субъективно с Яникой Мерило» политолог-международник и руководитель фонда «Возрождение» Александр Сушко затронул тему реформы децентрализации, что проходит в Украине с 2014 года и предусматривает сокращение численности административных единиц и увеличение эффективности работы местного самоуправления.

Сначала Сушко считает нужным объяснить, как работает эта реформа. «Децентрализация - это передача власти и полномочий на местный уровень», - рассказывает он. И сразу возникает проблема непродуманности определенных моментов. Прежде всего, отмечает политолог, это кадры.

«Недостаточно передать полномочия, надо, чтобы на местах были кадры», - говорит он. Специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенцией для того, чтобы взять на себя новые полномочия, не так уж и много. Следовательно, нужно такие кадры создать, то есть научить людей, ведь иначе власть просто некому будет передать. Этим со своей стороны активно занималось «Возрождение». Сушко рассказывает, как фонд поддерживает ОТГ в деле децентрализации.

Тем не менее, конфликтов, считает он, не избежать. Во-первых, децентрализация касается бывших основ управления, во-вторых, она пересекается с другими реформами, например, образовательными или теми, что касаются медицинского обеспечения. Все это устроено и согласовано очень часто на низком уровне. Итак, работа над децентрализацией, говорит Сушко, должна продолжаться. В частности фонд активно сотрудничает с государством в этом вопросе, а сейчас разрабатываются условия, которые улучшат проведение реформы.

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