Несовершенное регулирование энергорынка со стороны НКРЭКП приводит к искажениям цены и искусственным убыткам производителей электроэнергии.

Об этом заявил коммерческий директор генерирующей компании «Донбассэнерго» Олег Ларионов в интервью Energy Club.

"К ценовым искажениям на рынке электроэнергии приводит, в том числе, несовершенство ряда регуляторных актов. Этому способствует демпинг со стороны участников, ценовые ограничения price caps и «товарное» PSO", - заявил топ-менеджер компании.

Он подчеркнул, что компания "Донбассэнерго" постоянно вносят свои предложения по совершенствованию рынка, которые сделали бы невозможными любые манипуляции его игроками.

«Иногда бывают такие тяжелые недели и перекосы в работе рынка, когда тепловая генерация работает себе в убыток, а тариф покрывает только топливную составляющую», - добавил коммерческий директор «Донбассэнерго».

Из-за просчетов комиссии в вопросе регулирования, только за 2020 год потери компаний составили более 1,7 млрд грн.

«При этом снижение тарифа на продажу произведенной Славянской ТЭС электрической энергии негативно повлияло на улучшенный финансовый результат. За прошлый год потери компании вследствие влияния существующих на рынке ограничений по формированию рыночной цены превысили 1,7 млрд грн», - подытожил Ларионов.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года. 4 из 7 членов, включая главу комиссии Валерием Тарасюком были назначены временно сроком на 3 месяца. Срок их полномочий истек 29 января 2020 года. 16 марта 2021 года Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКП из-за истечения срока их полномочий и обязал Кабинет министров рассмотреть вопрос их увольнения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.

По данным временной следственной комиссии ВР, именно деятельность НКРЭКП стала причиной крупнейшего кризиса на энергорынке за годы независимости, который в 2020 году привел к рекордным убыткам государственных энергетических компаний, остановке шахт и началу импорта тока из России.