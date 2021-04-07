Члены Национальной тарифной комиссии НКРЭКУ на заседании 7 апреля приняли решение премировать себя по итогу 1 квартала 2021 года в размере 50% должностного оклада, что согласно их декларациям, составляет от 200 до 250 тыс. грн каждому.

Соответствующее решение комиссия приняла единогласно, свидетельствует трансляция заседания на официальном канале в YouTube.

«По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом», - сообщил глава комиссии Валерий Тарасюк.

За 4 квартал 2020 года премия была утверждена в размере 50%. Такое решение закреплено постановлением НКРЭКУ №2490 от 16 декабря 2020 г.

Часть членов НКРЭКУ задекларировали получение этих премий в начале февраля 2021 года. Например, Ольга Бабий получила 208 323 грн, член Алексей Магда – 229 440 грн, свидетельствуют данные Нацагентства по противодействию коррупции.

В обосновании выплаты новых премий за 1 квартал 2021 года говорится, что они необходимы для «стимулирования высокоинтеллектуального труда, повышение его эффективности, качества и заинтересованности в достижении результатов».

Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.

16 марта 2021 Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ, включая председателя Валерия Тарасюка, из-за стечения срока их полномочий и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос их освобождения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.