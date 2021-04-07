Украинским властям страшно трогать монополистов и иностранные компании, которые занимаются оптимизацией прибыли, потому что у них есть адвокаты. А вот украинских граждан они хотят «рвать» с удовольствием.Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в своем блоге "Тарас Загородний говорит".

«Хитрость схемы по законопроекту №5153 «О введении «нулевой» декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы», в том, что вы задекларируете все, а потом к вам придет налоговик и начнет спрашивать, откуда у вас деньги? Это абсолютно вредный закон, который в нынешней ситуации не может приниматься, пока не побороли коррупцию в высших эшелонах власти», - рассказал политолог.

«Подобный закон планировался еще в 2014-2015 году, тогда он вообще был беспредельным, когда чуть ли не уголовная ответственность за невыполнение была введена. Ты фиксируешь все что у тебя есть, а потом к тебе налоговики придут и будут уже все население нашей страны терроризировать. Законопроект №5153 – более мягкий вариант», - сказал политолог.

«Это абсолютный грабеж в чистом виде, и если они это примут, то это шаг к тому, чтобы к каждому прийти и спросить. Придет такая «саранча», которая уже выжгла все в этой стране, вытолкнула людей за рубеж, чтобы они работали в Европе и присылали сюда деньги, а теперь они хотят эти деньги заграбастать себе. В связи с этим закон №5153 «О введении «нулевой» декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы» абсолютно вредный и не своевременный», - резюмировал политолог.

Напоминаем,Politekaсообщала со слов Загороднего, что свободный рынок не думает на долгие расстояние и долгую перспективу.

Также ранее Загородний прокомментировал заявление секретаря СНБО о пересмотре приватизации.