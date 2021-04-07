Первая попытка создать зону свободной торговли между ЕС и США потерпела поражение. В этом Барак Обама обвинил лидеров ЕС, что зашоренность европейских политиков помноженная на европейскую бюрократию поставила крест на интересной и правильной идеи. Это была первая экономическая трещина в коллективном Западе. Об этом рассказал Кость Бондаренко, украинский политолог и историк в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ личности» на Youtube.

«Позже Барак Обама только углубил эту трещину, а еще больше она усугубилась при Дональде Трампе, а сегодня администрация США пытается ее каким-то образом залатать, но безуспешно. Что касается тех событий, которые происходили в 2007-2008 годах, именно в 2007 году впервые в Европе начали говорить о необходимости создания собственной Европейской системы коллективной безопасности взамен НАТО», - сказал политолог.

Бондаренко рассказал, что многие европейские лидеры начали говорить, что НАТО устарело, тот же бывший президент Франции Николя Саркози говорил об этом. Джордж Буш младший, бывший президент Америки, сказал о том, что не пора ли нам превратить НАТО из военно-политического союза в энергетический союз.

«Именно в 2007 году премьер-министр Испании Сапатеро впервые заявил, что нам необходимо создать свою систему коллективной обороны, которая позже обрела очертания гипотетического блока PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны, - ред.), которое сейчас очень активно создается и обсуждается. Первой из украинских политиков Юлия Тимошенко сказала, что Украина должна стать членом PESCO – единого европейского оборонного союза», - резюмировал Бондаренко.

Напоминаем, Politeka сообщала, что в России всегда считали, что газ – это бизнес президентов.

Также ранее, Politeka писала со слов Бондаренко, как формировался парламент в 2007 году.