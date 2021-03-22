У 2007 році в Україні не вистачало учасників коаліції для формування парламенту і Юлія Тимошенко дуже швидко пояснила, що необхідна єдність постмайданних сил.

Про це сказав політолог Кость Бондаренко в ефірі програми Руслана Бізяєва “Культ особистості”.

"У 2007 році те, що відбувалися якісь коливання між українськими елітами і хитання - всі сприймали це як звичайний стан справ держави, яка розташована на прикордоні... Не вистачало учасників коаліції. З "Партії регіонів" не хотіли йти інші учасники в коаліцію. Комуністів було 5%, близько 6%, цього недостатньо. Мажоритарників не було, щоб донабрати мажоритарників. Соціалісти не пройшли", - сказав Кость Бондаренко.

За його словами, Юлія Тимошенко і блок партій "Наша Україна - Народна самооборона" не пішли б на новий союз з Віктором Януковичем. При цьому, сама Юлія Тимошенко відчувала себе конкурентом і відставала всього на 3,5% від Віктора Януковича.

"І вона розуміла, що ось вона перемога може бути в кишені, якщо вона домовиться зараз з Ющенком, з “Нашої України". Відповідно, почалися дуже тривалі торги... Юлія Тимошенко дуже швидко пояснила, що необхідна єдність постмайданних сил. На деякому етапі цього пояснення абсолютно було досить, бо вони розуміли, що наступні вибори, наприклад, приведуть до поліпшення результату Юлії Тимошенко", - додав політолог.

Він зазначив, що при цьому рейтинг блоку партій "Наша Україна - Народна самооборона" погіршився б, а якби вони не пішли на зближення - то показали б, що мислять категоріями приватних інтересів.

Як повідомляла Politeka, Кость Бондаренко пояснив причину, чому постмайданна частина в 2005 році не йшла в опозицію до президента.

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