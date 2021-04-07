Политика президента Украины Владимира Зеленского и его команды относительно давления на инвесторов в возобновляемую энергетику и отказа делать выплаты за произведенную зеленую энергию в стране ведет к краху экономики
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя, что в Украине впервые за 5 лет НБУ зафиксировал отток иностранных инвестиций в размере 0,9 млрд долларов.
«С 2014-го по 2019-й страну заливали миллиардными инвестициями из-за рубежа. Приток иностранных инвестиций достигал 3-6 миллиардов долларов. И только к власти попал Зеленский (случайно) инвесторы приостановились, а потом поняли, что лучше убираться из Украины и вкладывать средства в другом месте», - сказал Гончаренко.
По его мнению, из-за того, что Зеленский разрешил расставить на государственные должности различных комиков, фриков, спортсменов и лоббистов олигархов, которые начали уничтожать Украину, граждане становятся свидетелями краха экономики и государственности.
"Ручной премьер президента-Денис Шмигаль постоянно демонстрирует отвращение к европейским партнерам и инвесторам, когда они указывают на глубокие проблемы в экономике. Последней каплей для них стал долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики», - подчеркнул депутат.
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Он напомнил, что именно в 2020 году власть сначала шантажировала инвесторов долгами за зеленую энергию, а затем отказывается от обязательств выплатить 22 миллиарда гривен долга.
"Заплатили же только 4,5 миллиардов. Ну не могут инвесторы понять, как власть говорит о европейских ценностях, хотя на самом деле делает все против развития чистой энергетики. Власть идет в направлении на уничтожение своего народа», - добавил Гончаренко.
Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.
Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.
Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт отмечает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.