Уже целый год хочу убедить власть в необходимости введения временного, коронавирусного налога для богатых, которые во времена пандемии еще больше обогатились на фоне массового обнищания общества, пишет Znaj.ua

Просмотрите лишь на миллиардные заработки наших олигархов за год пандемии и посмотрите на статистику уменьшения среднего класса и увеличения тех, кто живет за чертой бедности в Украине. Поэтому олигархи должны поддерживать в этот период общество и граждан, а не покупать новые телеканалы!

Пересмотра требует и анархически-неадекватная система заработных плат и премирования всего правящего класса в Украине: от судей с сотнями тысяч месячной зарплаты до глав городов, районов и ОТГ с 300 процентными премиями.

Дикостью выглядит также почти 700 миллионное на 2021 год финансирование партий Зеленского, Медведчука, Порошенко... за счет налогов граждан при задекларированных достатке депутатов от этих фракций?!

Итак, сейчас необходимо по результатам первого квартала рассмотреть отчет Правительства об исполнении бюджета и принять обновленный коронавірусний бюджет с жестоким и единым подходом к финансированию институтов власти и с введенным налогом для богатых.

Правильным было бы и введение нормы о налогообложении задекларированных наличных средств у должностных лиц.

Напомню, что только депутаты ВР в прошлом году задекларировали почти 7 миллиардов гривен, которые они держат в кэше?!

Фанатов ортодоксального либерализма отсылаю к нашей общей позиции в этом вопросе с Президентом США Джо Байденом и МВФ, которые поддерживают идею введения временного налога для богатых на период пандемии.

Справочно.

По данным списка самых состоятельных людей мира от Forbes

5 украинских олигархов за 2020 год существенно нарастили свое состояние:

Виктор Пинчук с 1613 на 1249 - 2,5 млрд.;

Константин Жеваго с 1990 на 1362 - 2,3 млрд.;

Игорь Коломойский с 1990 на 1750 - 1,8 млрд.;

Петр Порошенко на 1931 месте с 1,7 млрд