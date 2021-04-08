Неупорядоченный правовой статус и неэффективная работа НКРЭКП ставят под угрозу европейскую интеграцию Украины

Об этом говорится в аналитической записке DIXI Group.

«Неопределенность статуса и неэффективная работа энергетического регулятора в интересах пророссийских сил в условиях гибридной войны, поскольку создает условия для нарушения правил, манипуляций и конфликтов на энергетических рынках Украины, вместо их дальнейшего развития и интеграции с европейскими рынками», - говорится в заявлении DIXI.

В организации отметили, что существует высокий риск признания действующего состава НКРЭКП неконституционным ввиду несогласованности законодательства в части деятельности этого органа.

«В случае признания Конституционным судом неконституционными всех заявленных в представлении нормативных актов, работа регулятора из-за отсутствия кворума будет полностью заблокирована на непредсказуем период времени. Учитывая функции и полномочия регулятора, это ставит под угрозу стабильное функционирование всего энергетического сектора», - отметили в DIXI Group.

Выходом из ситуации в DIXI Group видят изменения в Конституцию, а также частичное перезагрузки персонального состава НКРЕКП.

«Необходимо обеспечить открытый конкурсный отбор на должности членов НКРЕКП, которые были назначены на временный период (с учетом обновленной схемы ротации)», - отметили в DIXI Group.

Напомним, в ноябре 2020 50 депутатов из все фракций и групп направили представление в Конституционный суд относительно неконституционности работы НКРЭКП.

В марте 2021 Окружной админсуд подтвердил, что полномочия 4 из 7 членов НКРЭКП сбежали более рук назад и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос об их увольнении.

4 из 7 членов НКРЕКП включая главу Валерием Тарасюком, были назначены указом президента Зеленского в октябре 2019 без конкурса и временно сроком на 3 месяца, однако до настоящего времени занимают свои должности.