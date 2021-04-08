Решение руководств тарифной комиссии НКРЭКУ выписать самим себе премии в размере 50% оклада является наглядным примером коррупции
Об этом заявил народный депутат («Слуга Народа») Максим Бужанский, передает Znaj.ua.
«Счета за коммунальные услуги по сравнению с прошлым годом выросли минимум в полтора раза. Фракция СН месяц трусила как грушу Кабмин, министров, НКРЭ, пытаясь этот рост сдержать. И вдруг, самопремирование. Скажите, а это не коррупция, выписать премии самим себе, нет?», - прокомментировал нардеп решение комиссии о выплате премий в своем телеграм-канале.
Средняя премия за I квартал 2021 года на каждого отдельного члена НКРЭКУ, согласно решению от 7 апреля, составила 250 тыс. грн. Согласно пояснительной записке к решению о выплате премии, она обусловлена необходимостью «стимулировать высокоинтеллектуальный труд» членов НКРЭКУ.
Такие премии НКРЭКУ выписывает себе каждые 3 месяца в течение последних полутора лет.
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Последняя выплата произошла в начале февраля по 205-225 тыс. грн в соответствии с решением комиссии от 16 декабря 2020 г.
Напомним, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.
16 марта 2021 Окружной админсуд Киева признал сомнительными полномочия 4 из 7 членов НКРЭКУ, включая председателя Валерия Тарасюка, из-за стечения срока их полномочий и обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос их освобождения. Сами члены комиссии судебные заседания по этому делу проигнорировали.