Правоохранительные органы должны проверить обоснованность повышения зарплат и выплату премий членам НКРЭКУ
Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.
«Считаю, что правительство и компетентные органы должны провести проверку обоснованности повышения зарплат и указанного премирования руководящих сотрудников НКРЭКУ. На фоне таких абсурдных решений, как премирование в разгар кризиса в отрасли, возможно, парламенту следует инициировать смену членов Комиссии и провести реформу этого ведомства», - цитирует слова Шпенова издание «Минпром».
Он подчеркнул, что степень цинизма НКРЭКУ поражает, ведь украинская энергетика, в том числе по причине ее решений, находится в глубоком долговом кризисе.
«Так, по состоянию на март 2021 года задолженность контрагентов НАЭК «Энергоатом» составила 22,6 млрд грн. Всегда прибыльная атомная энергетика вдруг стала убыточной: чистый убыток компании за 2020 год составил 4,8 млрд грн. Не лучшим образом обстоят дела у НЭК «Укрэнерго», - сказал Шпенов.
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Он подчеркнул, что одна из стержневых компаний энергорынка сегодня находится на грани банкротства. Это чревато серьезными последствиями для украинской экономики и отношений с МВФ и ЕБРР.
«В основе всего этого бардака лежат неразумные и порой бессистемные решения НКРЭКУ», - подчеркнул Шпенов.
По его словам, комиссия объясняет необходимость премирования «достигнутыми в I квартале 2021 года результатами работы и необходимостью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда».
Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ утвердили себе премии 50% должностного оклада, что равно 200-250 тыс. грн каждому.
Помимо этого, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.