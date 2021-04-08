Правоохранительные органы должны проверить обоснованность повышения зарплат и выплату премий членам НКРЭКУ

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

«Считаю, что правительство и компетентные органы должны провести проверку обоснованности повышения зарплат и указанного премирования руководящих сотрудников НКРЭКУ. На фоне таких абсурдных решений, как премирование в разгар кризиса в отрасли, возможно, парламенту следует инициировать смену членов Комиссии и провести реформу этого ведомства», - цитирует слова Шпенова издание «Минпром».

Он подчеркнул, что степень цинизма НКРЭКУ поражает, ведь украинская энергетика, в том числе по причине ее решений, находится в глубоком долговом кризисе.

«Так, по состоянию на март 2021 года задолженность контрагентов НАЭК «Энергоатом» составила 22,6 млрд грн. Всегда прибыльная атомная энергетика вдруг стала убыточной: чистый убыток компании за 2020 год составил 4,8 млрд грн. Не лучшим образом обстоят дела у НЭК «Укрэнерго», - сказал Шпенов.

Он подчеркнул, что одна из стержневых компаний энергорынка сегодня находится на грани банкротства. Это чревато серьезными последствиями для украинской экономики и отношений с МВФ и ЕБРР.

«В основе всего этого бардака лежат неразумные и порой бессистемные решения НКРЭКУ», - подчеркнул Шпенов.

По его словам, комиссия объясняет необходимость премирования «достигнутыми в I квартале 2021 года результатами работы и необходимостью материального стимулирования высокоинтеллектуального труда».

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ утвердили себе премии 50% должностного оклада, что равно 200-250 тыс. грн каждому.

Помимо этого, в 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным НАЗК, члены НКРЭКУ стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.