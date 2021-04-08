Эксперт таможенного дела и дважды экс-руководитель Таможенной службы Украины Анатолий Макаренко в программе «Монолог Макаренко» объяснил, что проблемы контрабанды и теневого бизнеса не возникли в одночасье, начала их формирования достигают еще времен провозглашения независимости Украины.

Эксперт таможенного дела объясняет, что теневой сегмент экономики достаточно широкий, контрабанда же или, как еще говорят, серый импорт, это всего лишь один элемент большой системы. Так же и таможня - элемент государственной системы. «И элемент наших с вами отношений на протяжении всей истории развития страны и экономики», - добавляет он.

Макаренко обращает внимание прежде всего на необходимость изменений в этой структуре. Так, помимо мер репрессивно-карательного характера в контрабандном пространстве, необходимы и другие - программные и системные в отношении этой структуры.

«Только после этих изменений возможен тот результат, на который мы все рассчитываем», - считает бывший руководитель Таможенной службы Украины. Самой высокой целью он называет улучшение государственной структуры, что предполагает ее устойчивость, силу и дееспособность, а среди задач - сначала защита граждан и территорий, защита экономики, а потом уже налогообложение. Тем не менее, сейчас, как отмечает Макаренко, от Таможенной службы Украины только требуют средства для бюджета.

Напоминаем, Макаренко объяснил причину кадрового коллапса на таможне.

Ранее Politeka сообщала о то, что задача таможни не выпускать из страны потоки контрабанды.



