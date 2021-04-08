Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о принципах экспансии и управления странами.

«Вот живет себе некая республика «Банана» и живет народ в этой «Банане». Принадлежали этому народу пальмы, земли и горы. Народ в принципе не особо парился – поймал какую-то рыбку, залез на пальму, бананчик, кокосик. Всё хорошо у народа», - отметил Чаплыга и продолжил, что вдруг приплывают к «Банане» злобные захватчики.

«Приплыли, и давай этот народ цивилизовать. Ну и цивилизуют его до тех пор, пока от народа не остается ничего. Одни в рабство ушли, другие – умерли, третьи – на корм рыбам», - продолжил Чаплыга.

По словам политолога, захват происходит волнами. Первая волна это замена финансовых каналов, что являются по сути «сосудистой системой» того или иного государства. Чаплыга привел пример ракушек, а именно, допустим, ракушки это валюта, например той же «Бананы». Жители «Бананы» активно могут пользоваться своей же валютой и иметь собственную систему верификации от подделок. Народ этой «валютой» пользуется, дает в долг и так далее. Но для того, чтобы взять республику под свой контроль, их собственный финансовый канал надо устранить.

Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал о механизме декларации незаконных средств.

Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что украинская финансовая система подстроена под олигархов.