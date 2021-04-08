Национальная платформа примирения и единства зарегистрировала в МинРеинтеграции пакет предложений и замечаний к законопроекту «О государственной политике переходного периода». В документе Платформы – 60 предложений и замечаний на 115 страницах.
Как пишет Інформатор, 8 апреля в Краматорске НППЕ инициировала очередные общественные обсуждения законопроекта «О государственной политике переходного периода» МинРеинтеграции. Украинский институт политики поддержал инициативу Платформы. В горсовете Краматорска собрались на обсуждения представители мэрий Донецкой и Луганской областей, народные депутаты, правозащитники, общественные деятели и эксперты.
Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо считает, что закон необходим, потому что нужно установить четкие «правила игры» для всех жителей Донбасса на время реинтеграции неподконтрольных территорий.
«Мы собрались в Краматорске неслучайно – этот законопроект необходимо, в первую очередь, обсуждать с жителями Донбасса, ведь он направлен именно на них. Мы уже разработали более 60 предложений к статьям законопроекта, но нет гарантии того, что хотя бы половину из них Министерство Реинтеграции учтет. У меня уже есть обратная связь от Алексея Резникова – он пообещал, что Министерство обязательно ознакомится и проработает наши предложения, разработанные совместно с Украинским институтом политики», – сказал Сергей Сивохо.
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Более подробно о предложениях к законопроекту рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник, который принимал участие в их разработке: «Предложения будут способствовать защите прав и свобод человека и гражданина в зоне конфликта, улучшат ситуацию с восстановлением справедливости, реальным уровнем жизни на Донбассе и откроют дополнительные возможности для его осуществления. Над указанными предложениями долгое время работал коллектив авторов, большинство из которых являются выходцами или проживающих на Донбассе, в совершенстве владеют ситуацией на местах».
В ходе общественных обсуждений участники передали свои предложения и замечания для поправок к проекту закона «о переходном периоде», а также высказали предложение о создании альтернативного законопроекта.
«Если возникнет такая необходимость, то с вашей поддержкой мы будем готовы к этому. Скажу так – нам это будет по плечу!», – отреагировал Сергей Сивохо.
Член правления НППЕ Марина Черенкова поддержала Сергея Сивохо: «Вовлеченность жителей подконтрольных территорий в процесс законотворчества – это ключевой момент на сегодня. Законопроект «о переходном периоде» продемонстрировал для нас, как жителей Донбасса, то, что люди, которые потратили много времени и средств на разработку этого документа, до конца не представляют, что такое Донбасс и кто такие жители подконтрольных и неподконтрольных территорий».